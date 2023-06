Rapina a mano armata all'ufficio postale, il ladro "chiede" 400 euro - Tuttoggi.info

In corso le indagini dei carabinieri di Assisi e Bastia Umbra

È entrato nell’ufficio postale con volto travisato e con in mano una pistola (non è chiaro se vera o giocattolo ma senza il tappo rosso per farla sembrare vera) il rapinatore solitario autore di una rapina a mano armata alle poste di Ospedalicchio.

Secondo le testimonianze dei dipendenti, l’uomo non ha voluto tutto quanto in cassa, ma avrebbe chiesto la cifra e, una volta ottenutala, si sarebbe allontanato a bordo di un’auto di colore scuro. Sul posto il radiomobile di Assisi e i carabinieri di Bastia Umbr a: le indagini sulla rapina sono in corso con l’aiuto di testimoni e delle telecamere di sorveglianza.