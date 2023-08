Rapina a distributore carburanti nel Napoletano, arrestati 3 giovani - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – In tre armati rapinano distributore di carburanti. E’ accaduto lungo la via Appia, a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. In manette sono finiti due 16enni ed un 19enne. Sequestrate le armi utilizzate per la rapina, una pistola e un fucile repliche senza tappo rosso. Recuperata anche la refurtiva, nascosta addosso ad uno dei minori e gli scooter utilizzati per il raid. Il 19enne è stato portato al carcere di Poggioreale, i due minori al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Dovranno rispondere di rapina aggravata. vbo/gtr