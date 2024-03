Rap, Todaro "A Palermo c'è chi non rispetta la raccolta differenziata" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “A Palermo c’è chi per comodità decide di non fare la differenziata e buttare tutto insieme. Ho voluto rovistare io personalmente per capire la situazione: è sicuramente vero che Rap presenta alcune carenze, ma il tema di oggi è che nessuna azienda può sostenere così tanti casi di abbandono. Ogni giorno dobbiamo utilizzare uomini ed energie supplementari per interventi non ordinari ma straordinari”. Lo ha detto il presidente di Rap Giuseppe Todaro, in occasione dei controlli insieme alla Polizia Municipale nel centro storico.

xd8/pc/gtr