Rai, dipendenti bocciano ipotesi accordo rinnovo contratto - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - E' stata bocciata dai dipendenti Rai, con il 52,7% di voti contrari, l'ipotesi di rinnovo, per il quadriennio 2023-2026, del contratto di lavoro per quadri, impiegati ed operai delle società del Gruppo Rai. L'apposita consultazione referendaria - a quanto apprende l'Adnkronos - su una platea interessata di 9.596 dipendenti che hanno potuto votare su una apposita piattaforma di voto elettronico, ha ottenuto 2.976 voti favorevoli, pari al 47,2% e 3.321 voti contrari, pari al 52,7%. Dunque l'ipotesi di rinnovo non è stata approvata.

L’intesa sull'ipotesi di accordo, raggiunta il 16 luglio scorso tra la Rai e i sindacati rappresentativi del personale non giornalistico (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Snater, Libersind), riguarda circa 9.600 dipendenti.