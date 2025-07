Ragazzo ubriaco, tensione al centro commerciale - Tuttoggi.info

Attimi di tensione in un noto centrale commerciale della città, dove un ragazzo ubriaco ha costretto la sicurezza interna a chiamare la Polizia Locale per alcuni comportamenti scorretti posti in essere all’interno dell’area vendita. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che il giovane, evidentemente ubriaco, abbia assunto comportamenti non idonei, costringendo la sicurezza ad intervenire. Il gruppetto di amici che erano con il giovane non ha facilitato il compito degli addetti alla sicurezza che, dopo un acceso diverbio con i ragazzi, hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti, riportata la situazione alla calma, hanno dunque provveduto a identificare il gruppo di giovani e spetterà ora alle parti in causa decidere se sporgere eventuali denunce.