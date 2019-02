Ragazza scompare da Castiglione | Famigliari e Carabinieri cercano Ludovica

share

Denuncia di scomparsa ai Carabinieri e appelo sui social: Ludovica, 28enne di Castiglione, è scomparsa da casa da venerdì sera.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, la ragazza, intorno alle 18.00, sarebbe uscita da casa per recarsi, facendo autostop, verso Villastrada. Da quel momento non ha più fatto ritorno a casa, creando grande apprensione nei famigliari che hanno diffuso una foto su Facebook per agevolare le ricerche.

Al momento della scomparsa la ragazza avrebbe indossato una felpa color panna allacciata con una zip.

