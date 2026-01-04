 Raffica di meme dopo cattura Maduro: "Con gli Usa non si scherza" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Raffica di meme dopo cattura Maduro: “Con gli Usa non si scherza”

tecnical

Raffica di meme dopo cattura Maduro: “Con gli Usa non si scherza”

Dom, 04/01/2026 - 10:03

Condividi su:

(Adnkronos) – ”Con gli Stati Uniti non si scherza”. Questo il messaggio che, in un modo o nell’altro, accomuna la raffica di meme diffusi dall’Amministrazione Trump su ‘X’ dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti. A partire al meme diffuso sull’account ufficiale di ‘X’ del Dipartimento di Stato americano. ”Il presidente Trump è un uomo d’azione. Se non lo sapevi, ora lo sai” recita il post che accompagna un’immagine in bianco e nero del presidente americano. Sulla foto una scritta in rosso che invita a ”non fare il furbo” con lui e recita: “Non giocare con il presidente Trump”. 

Sull’account di ‘X’ della Casa Bianca è stato poi postato un meme che mostra un’immagine sempre in bianco e nero di Trump che esce da un’auto, in un aeroporto, è la scritta in maiuscolo ‘FAFO’. La didascalia ribadisce: ”Non si gioca. Fafo”. L’acronimo, spiega il Wall Street Journal, sta per: “F-Around and Find Out” e, letteralmente, può essere tradotto con “combinare guai e scoprire cosa succede”. Si riferisce a un modello educativo che incoraggia i genitori a lasciare che i figli imparino dalle conseguenze delle loro azioni, anziché iperproteggerli. 

Inoltre, sul suo Truth Social, il presidente Trump ha condiviso un video di Maduro che diceva “Vieni a prendermi!”. A questo seguiva un filmato di un’aquila calva, simbolo ufficiale degli Stati Uniti dal 1782, e di un missile lanciato. In sottofondo la musica di “Thunderstruck” degli AC/DC. 

 

 

Anche Katie Miller, ex consigliera di Trump e sposata con il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller, ha postato un meme dopo la cattura di Maduro. Questa volta non si tratta di un post direttamente collegato all’attacco in Venezuela, ma sembra piuttosto riferirsi alle ambizioni future degli Stati Uniti. Katie Miller ha infatti pubblicato una mappa della Groenlandia raffigurata con i colori della bandiera americana e la didascalia: “Presto”. Trump ha ripetutamente auspicato che gli Stati Uniti prendessero il controllo della Groenlandia dalla Danimarca. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!