MILANO (ITALPRESS) – Nella ventottesima puntata di Radio Odessa, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Claudio Brachino dagli studi di Milano e Ugo Poletti dalla sede di Odessa del sito The Odessa Journal affrontano i temi caldi sulla guerra in Ucraina: dai bombardamenti su Kherson e Odessa all’incontro in Russia tra Putin e Kim Jong-Un.

