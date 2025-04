Radio Italia Live, da Achille Lauro a Lucio Corsi: il cast del concerto gratuito a Milano - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Da Achille Lauro a Olly, da Giorgia a Elodie, è stato annunciato il cast di artisti che calcheranno il palco del più grande evento gratuito di musical live in Italia, il Radio Italia Live in programma il 30 maggio, e sono state rivelate le modalità di accredito per assistere al concerto, con una procedura online.

A rappresentare il cast in conferenza stampa a Milano c’era Marco Masini, che ha dichiarato: “Sono onorato di essere in questo cast fortissimo, in questo posto meraviglioso e in questa città dove ho cominciato proprio con Mario Volanti a muovere i miei primi passi nella musica. Sono particolarmente legato a questo percorso e a tutti gli amici che mi hanno accompagnato e mi hanno fatto crescere. Nel cast ci sono ragazzi che ho visto crescere dagli esordi, come Achille Lauro e Lucio Corsi, c’è il mio nuovo amico Fedez e tanti grandi artisti che stimo”.

Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari sono gli artisti che si esibiranno sul palco di Radio Italia Live. Anche quest’anno, tutti i cantanti si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Alla conduzione ci saranno le voci di Radio Italia solomusicaitaliana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

L’evento è atteso in piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio. Per chi non sarà presente in piazza, a partire dalle 20.40,il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it e sulle app ufficiali Radio Italia. Inoltre, si potrà seguire in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

L’evento sarà gratuito, fino a esaurimento posti: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12.00 di lunedì 5 maggio 2025.