Raccordo Perugia-Bettolle, stati dei lavori tra Passignano e Torricella

Proseguono gli interventi di ripristino localizzato del piano viabile sul raccordo Perugia-Bettolle tra Passignano Est e Torricella.

A partire da domani, martedì 9 luglio, sarà riaperto lo svincolo di Passignano Est e l’ingresso di Torricella in direzione Bettolle. I lavori proseguiranno sulla carreggiata opposta e comporteranno la chiusura provvisoria dello svincolo di Passignano Est per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento è previsto entro la fine della settimana.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

