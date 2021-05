Raccordo, da martedì chiude lo svincolo di Magione

L'Anas comunica che il termine dei lavori è previsto entro il 19 giugno | Svincoli alternativi a Torricella e Mantignana

Raccordo, da domani, martedì 11 maggio, sarà riaperto lo svincolo di Magione per chi viaggia e direzione Firenze e sarà chiuso lo stesso svincolo in ingresso e in uscita in direzione Perugia.

In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Torricella e Mantignana.

Il completamento di questa fase – comunica l’Anas – è previsto entro il 19 giugno.

I lavori sul Raccordo Perugia – Bettolle comprendono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.