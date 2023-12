Raccordo, completati i lavori Anas sulla galleria San Donato

Prove tecniche nel tratto di Passignano, ma sarà transitabile su tutte e quattro le corsie

Riapre per il transito sulle quattro corsie la galleria “San Donato”, sul Raccordo autostradale Perugia-Bettolle a Passignano sul Trasimeno.

“I lavori, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, hanno consentito l’innalzamento degli standard di sicurezza del tunnel secondo le normative europee” scrive Anas, spiegando che nei prossimi giorni gli impianti saranno ancora in fase di test preliminare all’attivazione, ma la galleria sarà regolarmente percorribile sulle quattro corsie (due per ogni carreggiata).

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato il risanamento conservativo delle strutture esistenti, la realizzazione dell’impianto di illuminazione a led e di segnaletica luminosa di emergenza, la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi e dell’impianto idrico antincendio con drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici in caso di sversamento. Inoltre sono stati installati un impianto di videosorveglianza, colonnine SOS con chiamata ai mezzi di soccorso e pannelli a messaggio variabile sia interni che esterni. Infine, per migliorare la luminosità, sono stati messi in opera pannelli illuminotecnici laterali e le superfici interne sono state completamente verniciate di colore bianco.

I lavori si sono svolti su una carreggiata alla volta, consentendo sempre il transito dei veicoli a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.