RiminiWellness, punto di riferimento per gli appassionati del Fitness e del Benessere, è stata anche l’occasione, per un’azienda di abbigliamento per uno stile di vita attivo come R3bel per raccontare il proprio rapporto con lo sport. La manifestazione fieristica riminese ha rappresentato quindi l’occasione per rapportarsi con il cliente, ricevere feedback e raccontare il proprio stile.

