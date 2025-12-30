 Quote AQP a comuni in Puglia, Emiliano "Chiuso percorso di messa in sicurezza" - Tuttoggi.info
Quote AQP a comuni in Puglia, Emiliano “Chiuso percorso di messa in sicurezza”

ItalPress

Quote AQP a comuni in Puglia, Emiliano “Chiuso percorso di messa in sicurezza”

Mar, 30/12/2025 - 18:02

BARI (ITALPRESS) – “L’operazione è stata favorita, sia pure da un certo momento in poi, anche dal Governo e dal ministro Fitto, che alla fine ha capito che avevamo ragione nel voler custodire questo bene pubblico. Perché l’acqua è un bene pubblico, ma se viene distribuita da privati che ci fanno guadagno, evidentemente la finalità stessa del referendum va a perdersi. I sindaci della Puglia avranno la possibilità di dire ai cittadini di essere comproprietari del più grande acquedotto d’Europa, e devo dire che è questo mi riempie di soddisfazione”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Bari, a margine della sottoscrizione dei titoli di trasferimento delle azioni della società AQP s.p.a. in favore dei Comuni di Bari, Mesagne (Br), Cellamare (Ba), Minervino Murge (Bat), Crispiano (Ta) e San Marco in Lamis (Fg). “È un bel regalo di fine mandato che i pugliesi, e in particolare i sindaci, mi hanno fatto, anche accelerando le operazioni per l’acquisizione delle quote che la Regione sta cedendo gratuitamente”. “Diciamo quindi – ha concluso – che è iniziato un percorso attraverso il quale la Regione Puglia farà dono a tutti i comuni di una importante quota associativa, che consentirà ai Comuni stessi di essere comproprietari dell’acquedotto”.

