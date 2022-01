Quirinale, Lollobrigida "Nessun grande elettore sia escluso dal voto" - Tuttoggi

“Quello che è scritto nella Costituzione è che i cittadini italiano votano attraverso i loro rappresentanti. Non fare votare i rappresentanti del popolo significa danneggiare i cittadini italiani”. Lo afferma il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, FrancescoLollobrigida, in merito all’eventualità che i parlamentari positivi al Covid non possano votare per l’elezione del nuovo capo dello Stato.

ror/sat/red