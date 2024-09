Quintana, ecco il "valzer delle selle": divorzio Melosso - Badia | C'è Dimarti

Che a conclusione della Giostra di settembre si avvii il cosiddetto valzer delle selle è ormai tradizione, quello di quest’anno sembra però essere contrassegnato da movimenti più clamorosi. Il più importante, ad oggi, è senza dubbio il divorzio tra Lorenzo Melosso e il Rione Badia. Il priore Filippo Pepponi e compagni lo avevo blindato anche per tutto il 2025. Peccato però che Melosso, che con il Badia ha anche vinto un Palio, abbia deciso di cambiare aria. Il Rione Badia, che non deve averla presa benissimo, lascia trasparire il mal di pancia sui social annunciando anche l’ingaggio di un altro giovane talento quintanaro: Davide Dimarti.

I sassolini del Badia

“Il Rione Badia – scrive il Rione bordeaux – bianco – è lieto di annunciare ufficialmente l’ingresso di Davide Dimarti come nuovo Ardito del Rione. Giovane talento, con un significativo percorso alle spalle grazie alla sua esperienza nella Quintana di Ascoli, Davide rappresenta una scelta strategica per il futuro del rione. Siamo convinti che, grazie alle sue qualità e alla sua determinazione, potremo avviare un nuovo percorso di crescita che ci condurrà a importanti traguardi e nuove soddisfazioni. Con l’occasione vogliamo salutare Lorenzo Melosso che, a poche ore dalla fine della Quintana di settembre, ha voluto esternare al priore Filippo Pepponi la volontà di interrompere anticipatamente il progetto con il nostro Rione. Il Consiglio, orgoglioso dei risultati ottenuti, è certo di aver dato sempre il massimo nell’affiancare la scuderia Melosso e il giovane cavaliere in ogni sua Quintana“.

Il Rione che ha messo gli occhi su Melosso è il Croce Bianca, ma visto il contratto con il Badia, l’accordo dovrà essere raggiunto in tre, al netto di chi dà le cose per fatte.

La Mora e Morosini: è divorzio

Divorzio, ma era nell’aria, tra il Rione La Mora e il Generoso Luca Morosini. “Il consiglio del rione La Mora comunica la conclusione del rapporto con il Cavaliere Luca Morosini. Ringraziamo Luca per l’impegno e la dedizione dimostrata in questi due anni in cui ha investito il ruolo di Generoso, e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro dentro e fuori il Campo dei Giochi”, scrive il Rione del priore Stefano Falasca.

Innocenzi e Cassero ancora insieme

Confermata la liason tra Luca Innocenzi e il Cassero: “Il Consiglio Rionale è orgoglioso di ufficializzare che Luca Innocenzi sarà il nostro Pertinace anche per il 2025. Con ben 16 anni all’attivo questo è il sodalizio più longevo nella storia della Giostra della Quintana e dimostra ancora una volta quanto il cavaliere e il popolo della Torre merlata siano sempre più una cosa sola. Forza Cassero! Pertinaci sempre!”.

Il ritorno di Chicchini

Occhi puntati, per il momento, anche su Pierluigi Chicchini. Il cavaliere, dopo un anno in cui era rimasto fuori dai giochi, potrebbe tornare ed è al centro di diversi interessi rionali.