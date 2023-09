Quintana, stop a bevande in vetro e metallo per Corteo e Giostra

Stop a bevande in vetro o metallo per corteo storico e giostra. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato le ordinanze per la limitazione dell’asporto.

Le limitazioni del Corteo

Per il corteo storico è vietato, dalle 19 fino al termine della manifestazione, nell’area interessata, nonché nel raggio di 250 metri dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato all’esterno dei locali, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. L’inosservanza delle disposizioni comporterà la sanzione amministrativa da 80 a 500 euro.

Le limitazioni per la Giostra

Per la giostra della ‘rivincita’ di domenica 17 settembre, dalle 13 e fino al termine della manifestazione, è vietata la vendita o somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di bevande alcoliche con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 5%, sia all’interno che nelle immediate pertinenze del campo sportivo utilizzato per la “Giostra”. Il divieto, nel corso dello svolgimento della manifestazione, viene esteso anche alla vendita, all’asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in contenitori metallici. L’inosservanza delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro.