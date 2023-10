Quintana degli esordienti, ecco la prova finale del Master cavalieri

Diversi hanno già dimostrato capacità in Giostra

Domenica 8 ottobre alle ore 15:30 si svolgerà al “Campo de li Giochi” Marcello Formica e Paolo Giusti la Prova Finale dell’edizione 2022/2023 del Master cavalieri organizzato dall’Ente Giostra della Quintana di Foligno.

I cavalieri

I giovani cavalieri che hanno parteciperanno alla seconda edizione del Master e che domenica prossima scenderanno in campo per la Prova Finale sono: Davide Dimarti, Aurelio Nencini, Paolo Palmieri, Lorenzo Savini, Raul Spera e Adalberto Rauco. I binomi avranno a disposizione due tornate ciascuno anche in caso di eventuali penalità od errori sui bersagli. Il diametro degli anelli sarà di 6 cm per la prima tornata e di 5 cm per la seconda.

Il corso

Al Master hanno partecipato giovani cavalieri con un’adeguata preparazione tecnica di base conseguita in scuole affiliate FISE e che hanno voluto specializzarsi nel settore delle giostre di antico regime. La direzione Tecnica del progetto è stata curata, anche per la seconda edizione, dal Conte Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo di equitazione e dall’ex cavaliere di giostra Lorenzo Paci.

L’ingresso alla prova finale è libero.