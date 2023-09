Quintana, c'è l'Esercito: Banda musicale e l'Artiglieria storica in città

Concerto al San Domenico e parata dell'Artiglieria

Esercito italiano in prima linea e protagonista del programma di avvicinamento che porterà alla Giostra di domenica prossima. L’Ente Giostra infatti, insieme al Comune di Foligno, annunciano l’arrivo in città della Banda musicale dell’Esercito italiano che si esibirà all’Auditorium San Domenico mercoledì 13 settembre alle 18.

La Banda dell’Esercito, fondata nel 1964 è il complesso musicale rappresentativo delle Forze Armate ed è composta da 102 elementi, guidati dal direttore Magg. Filippo Cangiamila e provenienti dalle più importanti Istituzioni Musicali italiane. La Banda si è esibita, nel corso della sua carriera, presso i più prestigiosi teatri italiani ed esteri. Tra le varie attività di rilevo si annoverano la partecipazione alle Celebrazioni Nazionali Verdiane, al Festival Internazionale delle Bande Militari di Modena e al concerto di Gala per i 90 anni di Giancarlo Menotti. Nel 2005, su invito dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Banda Musicale dell’Esercito ha preso parte alla serata inaugurale del “K Festival”, rassegna triennale dedicata a Mozart, mentre nel 2015 ha partecipato alla serata finale del Festival di Sanremo e negli anni 2012 e 2022 è stata protagonista della chiusura “del Regio Opera Festival” a Torino

Un vasto repertorio

Il suo vasto repertorio spazia da quello celebrativo a quello lirico sifonico, con particolare predilezione per la musica originale per Banda, approfondita sia in pagine storiche che in brani della più viva attualità. Le doti di fusione, la qualità del suono e la sensibilità interpretativa fanno della formazione una delle più conosciute e amate a livello internazionale. L’ingresso all’evento è libero sino ad esaurimento dei posti.

La parata dell’Artiglieria

Alle ore 21.30 sempre di mercoledì 13 settembre è prevista la “Parata dell’Esercito con Artiglieria Storica”. La sezione storica del Reggimento di artiglieria a cavallo, accompagnata da una rappresentanza in costume composta dagli alfieri dei dieci rioni e dal gruppo musici del Rione Contrastanga, partirà dalla Caserma Gonzaga per raggiungere Piazza della Repubblica attraversando Corso Cavour. La sezione di artiglieria a cavallo dell’Esercito Italiano è erede e diretta continuatrice delle tradizioni delle “batterie a cavallo”, nate l’8 aprile del 1831 in Venaria Reale. Gli artiglieri a cavallo indossano uniformi di foggia risorgimentale e più precisamente del 1887, anno in cui si è costituito il Reggimento artiglieria a cavallo in Milano, città che, da allora, ne ospita la componente ippica. La formazione che viene schierata in occasione dell’evento di mercoledì è costituita da un Capo pezzo, comandante dell’unità, il pezzo storico attaccato a 3 pariglie e 2 coppie di serventi. Questi ultimi, che seguono il pezzo (cannone da 75/27), anch’essi a cavallo, hanno il compito di svolgere le operazioni che permettono la messa in batteria. Le tre pariglie di cavalli, di volata, di mezza e di timone, che sono attaccate al pezzo, sono di razza “Franches Montagnes”. Impiegata in attività di alta rappresentanza su tutto il territorio nazionale, la sezione a cavallo è stata impegnata nelle più importanti manifestazioni militari e del mondo equestre tra le quali, lo scorso giugno ha preso parte alla cerimonia a Roma in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica ed a fine agosto ha sfilato presso l’ippodromo di Milano in occasione del Campionato Europeo di Salto Ostacoli. La sezione a cavallo delle “Voloire” è attualmente l’unico reparto ancora in vita, assieme ad una batteria della Reale Artiglieria Britannica, ad avere un pezzo ippotrainato.