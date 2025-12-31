 Quindicenne scomparsa da Ostia, ricerche in corso per Melissa Manfredi - Tuttoggi.info
Quindicenne scomparsa da Ostia, ricerche in corso per Melissa Manfredi

Mer, 31/12/2025 - 16:03

(Adnkronos) – Da giorni non si hanno più notizie di una giovane di 15 anni, residente ad Ostia. Lei, Melissa Manfredi, si è allontanata da casa intorno alle 13,30 del 27 dicembre senza farvi più ritorno. Sarebbe scomparsa insieme al presunto fidanzato, un ventenne di origine tunisina. L’ultimo contatto con la famiglia è avvenuto alle 16 di sabato, quando più o meno a quell’ora è stata vista nei pressi della stazione metro Colosseo. Poi di colpo più niente: il telefono di lei e del ventenne muti. L’ultimo segnale del cellulare di Melissa sarebbe stato rilevato a Genova. 

Sono ore di apprensione per i genitori della quindicenne che hanno sporto denuncia in polizia dopo l’assenza prolungata della figlia e l’assenza di comunicazioni. Sono costantemente in contatto con l’Associazione Penelope che sui propri account social ha lanciato l’identikit della ragazza: alta 1 metro e 65, pesa intorno ai 65 chili, ha capelli neri lisci con frangia, occhi verdi e ha un piercing al naso. Al momento della scomparsa indossava un giaccone nero bomber con cappuccio, jeans chiari e scarpe da ginnastica bianche. Non ha con sé documenti di identità. Sulle tracce della quindicenne i poliziotti del X Distretto Lido di Roma che indagano a 360 gradi. Il timore è che la minorenne possa imbarcarsi e recarsi all’estero.  

“L’attività di polizia si sta concentrando sulla localizzazione dei cellulari di Melissa e del ventenne. L’ultima riattivazione è avvenuta nella zona di Genova. I familiari sono molto preoccupati. I poliziotti del Commissariato di Ostia hanno allertato i colleghi di Torino e Genova dove ci sono state le ultime segnalazioni”, sottolinea un volontario dell’associazione Penelope all’Adnkronos lanciando poi un appello: “Chiunque abbia qualche notizia può segnalarla al numero 339 6514799”.  

 

