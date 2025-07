"Questi sorrisi sono per domani" — Una serata di musica, danza e solidarietà - Tuttoggi.info

L’Associazione di promozione sociale Sorrisi all’Orizzonte presenta un nuovo evento benefico dal titolo “Questi sorrisi sono per domani“, in programma giovedì 10 luglio 2025, alle ore 21.00, presso l’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia.

Si tratta di una serata nata dal desiderio di unire arte, musica, danza e solidarietà per celebrare la vita di Carlotta Martellini, giovane promessa della danza tragicamente scomparsa nel 2020 all’età di soli 18 anni, durante una vacanza in Grecia.

Carlotta, sin da bambina, aveva coltivato con dedizione la sua passione per la danza presso la School of Dancing Spring. «Ha cominciato a danzare quando aveva appena tre anni — ricorda Francesca Primavera, direttrice artistica della scuola —. Era una ragazza positiva, solare, empatica, sempre pronta a sostenere le compagne. Una presenza luminosa che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi. Con questo evento vogliamo far rivivere il suo sogno e trasmettere un messaggio di speranza e di amore per la vita».

La serata è promossa dalla School of Dancing Spring, che guiderà il pubblico in un viaggio artistico dove danza e musica si intrecciano per dare vita a uno spettacolo emozionante.

Sul palco si alterneranno performance di danza, momenti musicali e interventi di artisti di grande spessore:

Andrea Paris, celebre comico, prestigiatore e mentalista, vincitore di Italia’s Got Talent e volto molto amato dal pubblico per la sua capacità di coniugare ironia e magia.

Moà, cantante dalla voce intensa e coinvolgente, capace di emozionare con la sua interpretazione raffinata e autentica.

Il Magrini Jazz Trio, composto da Manuel Magrini al pianoforte, Lorenzo Bisogno al sax tenore e Federico Gili alla fisarmonica, musicisti di grande talento che regaleranno atmosfere eleganti e suggestive.

La conduzione sarà affidata a Manuela Marinangeli, giornalista, conduttrice e presentatrice di eventi culturali, che accompagnerà il pubblico durante la serata.

L’evento avrà un’importante finalità sociale: tutti i proventi saranno devoluti al progetto “La Cascina del Sorriso”di Castel del Piano. Il progetto si propone di creare un luogo di accoglienza e inclusione, dedicato in particolare a donne e giovani in difficoltà, offrendo loro opportunità concrete di rinascita, supporto psicologico e reinserimento sociale.

L’associazione Sorrisi all’Orizzonte, nata nel 2023 a Foligno dall’incontro di un piccolo gruppo di imprenditori e imprenditrici sensibili alle fragilità sociali, è oggi una realtà che conta oltre 50 soci. Nel breve tempo dalla tua formazione ha già promosso numerosi eventi tra Foligno, Assisi e Perugia, destinando tutti i fondi raccolti a progetti di solidarietà, con l’unico obiettivo di regalare sorrisi a chi ne ha più bisogno.

«Eravamo pochi amici intorno a un tavolo — raccontano i fondatori — uniti dal desiderio di credere nella forza delle connessioni umane e nel potere di fare rete. Oggi siamo una grande famiglia, che lavora per trasformare ogni evento in un’occasione concreta per sostenere la comunità. Con questo spettacolo vogliamo non solo ricordare Carlotta, ma anche portare un messaggio di speranza, bellezza e solidarietà».

L’Auditorium di San Francesco al Prato, uno dei luoghi simbolo della cultura perugina, ospiterà questa serata speciale che si preannuncia intensa e carica di emozioni, capace di unire arte e impegno sociale in un abbraccio collettivo.

I biglietti sono disponibili online al link: https://ticketitalia.com/questi-sorrisi-sono-per-domani





Luogo: Auditorium San Francesco al Prato