Quel “Simpatico” di Nathan Kiboba dal vivo a Castiglione del Lago con il suo nuovo spettacolo - Tuttoggi.info

Domenica 24 marzo, alle 21, il nuovo spettacolo dello stand-up comedian Nathan Kiboba – SIMPATICO – fa tappa alla Darsena di Castiglione del Lago.

Originario della repubblica democratica del Congo, in Italia dal 2015, dopo un duro processo d’integrazione Kiboba ha fatto il suo debutto nel 2016 su alcuni palchi dei locali milanese e successivamente è apparso in tv in prima serata su LA7 a Eccezionale Veramente. In questi anni ha partecipato anche ad alcuni programmi di Comedy Central, come Diversity Show e Stand Up Comedy, e anche per la stagione 2024 è a Le Iene in prima serata su Italia 1 come monologhista e co-conduttore del programma.

Info e biglietti: https://ticketitalia.com/nathan-kiboba-simpatico

Luogo: Darsena, Via Lungolago, 1, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA