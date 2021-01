Pensieri a bilancio della grande squadra di TuttOggi | Degna chiusura con il Guerciodanno - Tuttoggi

Quel che di buono resta di un anno difficile portato a termine con tanto impegno e professionalità

Voglio iniziare questo 2021 con un articolo autocelebrativo. Non me ne vogliano i nostri lettori. Voglio iniziare così perché è importante prendersi lo spazio di festeggiare e condividere i successi, soprattutto quando sono realizzati da una squadra grande e affiatata come quella di TuttOggi.

E perché abbiamo veramente tutti bisogno di partire con un po’ di carica e di energia rinnovata. L’anno appena passato ci ha messo tutti alla prova e ci ha richiesto uno sforzo lavorativo ed emotivo non indifferenti.

Proprio per questo siamo orgogliosi di aver messo tutto il nostro impegno e dato sempre il nostro meglio per assolvere al compito cui ci sentiamo chiamati, quello di informare gli umbri e chi alla nostra meravigliosa Umbria volge lo sguardo.

TO_3COMM, la comunità di TuttOggi

Simbolicamente chiuso questo ciclo temporale che è stato il 2020, entriamo dunque nel nuovo anno subito con una novità. Non ne mancheranno altre nei mesi a venire.

In questo mese di gennaio aprirà la nostra comunità virtuale TO_3COMM, dove il COMM alla terza sta per “TuttOggi is COMMitted to help the local COMMunity to COMMunicate” (TuttOggi si impegna ad aiutare la comunità locale a comunicare).

Il progetto, rientrato tra quelli selezionati dal Centro Europeo di Giornalismo (da qui il titolo in inglese), si pone un obiettivo di crescita ed evoluzione rispetto all’essere semplicemente un giornale e si trasforma in punto di incontro e di sviluppo per tutti coloro che ne entreranno a fare parte.

Questo quello che si potrà trovare nell’area riservata della web app:

una piattaforma riservata, in cui poter leggere o ascoltare le notizie di TuttOggi più facilmente e senza pubblicità .

di TuttOggi più facilmente e . un sistema per mettersi in contatto con una rete di servizi, professionisti e esercizi commerciali convenzionati ed avere degli sconti riservati

convenzionati ed avere degli sconti riservati un calendario degli eventi che si svolgono in Umbria

che si svolgono in Umbria un canale diretto con la redazione, per partecipare alla vita di redazione e segnalare notizie.

Si parte da questo nuovo stare insieme, che è secondo noi l’insegnamento più grande di questo anno che ci lasciamo alle spalle. Dove arriveremo c’è lo racconteremo strada facendo.

TO I numeri di TuttOggi.info nel 2020 19.994 – il numero degli articoli pubblicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, una media di circa1700 articoli al mese

17.134.277 – le letture realizzate nel 2020, secondo i dati di Google Analytics, un dato che porta ad una media di oltre 850 letture ad articolo pubblicato

Un pubblico, il nostro, che negli ultimi 365 giorni – tutti lavorati – è risultato esattamente diviso a metà tra uomini e donne e una fascia di età che mostra il maggior interesse tra i 25 e i 55 anni



La squadra di TuttOggi.info:

Giornalisti – Davide Baccarini, Luca Biribanti, Carlo Ceraso, Sara Cipriani, Sara Fratepietro, Alessandro Orfei, Simone Pompili, Massimo Sbardella, Flavia Pagliochini, Carlo Vantaggioli e le nuove collaborazioni con Alessia Marchetti e Marco Menta.

Sviluppo e Amministrazione editoriale – Chiara Magna, Daniele Luciani, Leonardo Perini

Assistenza tecnica – Media Marketer con il contributo di Alessandro Filippucci, Niccolò Perini, Alessandra Ruggeri

La presentazione della nuova community a GuercioDanno

TuttOggi e Guercio.org

Partendo proprio da questi principi: comunità, condivisione e crescita, anche questo anno la nostra associazione può raccontare di una famiglia allargata, quella della collaborazione tra TuttOggi.info e Guercio.org

Un incontro che ci ha fatto comprendere come l’informazione possa arrivare ai cittadini anche attraverso un altro tipo di racconto, quello dell’ironia e della satira.

Un progetto nato in punta di piedi prima che il mondo venisse ribaltato dalla pandemia, che ha sempre trovato la forza di adattarsi e rinnovarsi, usando nuovi canali per arrivare ogni settimana ai propri follower.

Una testimonianza su tutte: lo spettacolo programmato per lo scorso marzo, ovviamente boicottato come tutto il mondo dello spettacolo dalle nuove regole imposte dal covid e che alla fine di questo anno possiamo dire solo rimandato.

Guercio è andato infatti in scena dal palco della Sala Frau di Spoleto, per festeggiare il capodanno 2021, grazie al supporto di TuttOggi, ovviamente, e alla preziosa collaborazione di Opera 26 e Acme Produzioni.

Un successo grande non solo per il gradimento e per la partecipazione del pubblico. Un successo grande perché è il raggiungimento di un obiettivo. È la dimostrazione che unendo le forze si raggiungono risultati.

G I numeri di Guerciodanno Oltre 10.000 visualizzazioni in prima uscita in diretta

Superate le 1.300 aperture del link, e raccolte più di 700 interazioni di cui 230 commenti , mandati in onda durante la live.

8863 minuti di visualizzazione.

Raggiunti circa 9500 minuti di visualizzazione, corrispondenti a 157 ore di spettacolo visto dai tantissimi followers



La squadra di Guerciodanno

Per Guercio – Fabio Pinchi e Tommaso Biondi

Per TuttOggi – Sara Cipriani, Leonardo Perini, Carlo Ceraso, Niccolò Perini, Christian Fagiani

Per Acme Produzione – Mirko Pantalla, Luca Cimati, Fabrizio Calzolaio e gli Egoricarica

Per Opera 26 – Andrea Patarini, Andrea Bisaccioni, Gianluca Costanzi

Con il prezioso contributo di Michele Zualdi

Lo spirito del nuovo anno

Questo è lo spirito forte con cui vogliamo affrontare questo nuovo anno e che contiamo di trasmettere a chi da tanti anni ci segue e a chi salirà presto a bordo.

Le difficoltà si superano rompendo gli schemi e guardano insieme agli obiettivi comuni. Buon anno a tutti noi!