Quattro medaglie mondiali per l’Italscherma, oro Volpi - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Un oro, un argento e due bronzi per l’Italscherma nella seconda giornata dei Mondiali di Milano. Alice Volpi è salita sul gradino più alto del podio nel fioretto femminile battendo in finale la compagna di squadra Arianna Errigo con il punteggio di 15-10. Per la trentunenne delle Fiamme Oro si tratta del secondo oro mondiale individuale dopo quello di Wuxi nel 2018. Per la Errigo, invece, si tratta del 12esimo mondiale di fila con almeno una medaglia. Il trionfo italiano nel fioretto femminile è completato dal bronzo di Martina Favaretto, battuta in semifinale dalla Errigo. L’Italia sorride anche con la spada maschile, che festeggia l’argento di Davide Di Veroli, fermato solo in finale dall’ungherese Mate Tamas Koch con il punteggio di 14-10. Per il 21enne romano delle Fiamme Oro si tratta della prima medaglia mondiale individuale. Al termine della seconda giornata, l’Italia balza in vetta al medagliere con 6 medaglie: un oro, due argenti, tre bronzi.

