Quarto Summit Ristorazione Collettiva, costi in salita e contratti poco adeguati - Tuttoggi.info

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Quarto Summit Ristorazione Collettiva, costi in salita e contratti poco adeguati

ItalPress

Quarto Summit Ristorazione Collettiva, costi in salita e contratti poco adeguati

Mar, 27/10/2026 - 10:03

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REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ogni anno la ristorazione collettiva garantisce circa 800 milioni di pasti e occupa 100.000 persone. I dati, un’anteprima della ricerca Nomisma per ORICON, presentati al Quarto Summit della Ristorazione Collettiva, raccontano il peso economico di un settore che ogni giorno assicura il pasto in scuole, ospedali e luoghi di lavoro, ma che deve fare i conti con costi in aumento, margini ridotti e una normativa sempre più complessa. Il Quarto Summit della Ristorazione Collettiva, promosso da CIRFOOD e tenutosi al CIRFOOD DISTRICT di Reggio Emilia, ha dunque posto al centro una priorità condivisa: tradurre il riconoscimento del valore sociale del settore in regole applicabili, corrispettivi economici sostenibili e un dialogo stabile con le amministrazioni.
f28/mrc/gtr

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