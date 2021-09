Quando e come cambiare olio al motore - Tuttoggi

Il cambio olio fai da te consente sicuramente risparmio di tempo e di danaro

L’automobile ha bisogno di una manutenzione ordinaria effettuata in maniera corretta e periodica per garantire la massima sicurezza di chi la guida e anche degli altri utenti della strada. Per ottenere un perfetto funzionamento del veicolo bisogna certamente rispettare le scadenze dei controlli periodici più importanti, come tagliando e revisione, ma in alcuni casi si può anche intervenire personalmente e in autonomia. Questo per esempio per l’olio che non sempre è necessario cambiare completamente. A volte infatti, nel caso dell’olio, è sufficiente un rabbocco per far sì che l’auto continui a funzionare senza problemi. Il cambio olio non richiede molto tempo e nemmeno particolari abilità. Per altro, con gli attrezzi giusti, è più facile a farsi che a dirsi.

Risparmiare tempo e denaro

Il cambio olio fai da te consente sicuramente risparmio di tempo e di danaro perchè non bisogna prendere appuntamento con la propria officina, mettersi in coda e aspettare e tanto meno bisognerà corrispondere al meccanico la manodopera.

Fondamentale è la scelta del prodotto. Esiste una vasta gamma di prodotti tra i quali poter scegliere quello più adatto alla propria automobile. Importanti anche gli attrezzi giusti tra i quali un nuovo filtro dell’olio, occhiali di sicurezza e guanti di gomma, un recipiente e un imbuto in plastica, cric e cavalletti, chiave a bussola per il tappo di scarico della coppa, fazzoletti di carta e uno straccio, chiave per il filtro dell’olio. Sempre a portata di mano il libretto delle istruzioni da leggere sicuramente prima di iniziare per tutti i riferimenti ma anche durante le operazioni, qualora ce ne fosse bisogno.

I passaggi

Per prima cosa l’automobile deve trovarsi su una superficie orizzontale con il freno a mano tirato e il motore spento. Tra le accortezze maggiori quella di lasciar raffreddare l’olio per qualche minuto e, nel caso in cui si abbia bisogno di sollevare l’auto con il cric, appoggiarla sui cavalletti per essere certi di poter operare in sicurezza sotto di essa.



Dopo queste premesse fondamentali i passaggi in breve saranno i seguenti



Svitare il tappo dell’olio Individuare il tappo di scarico della coppa e collocarvi sotto un recipiente dove far defluire l’olio Individuate il filtro dell’olio e rimuoverlo Installate il filtro nuovo Riempire con l’imbuto controllando che il livello dell’olio nuovo sia corretto Dopo aver rimesso il tappo, accendere il motore e poi spegnerlo ricontrollando il livello dell’olio Dopo aver raggiunto il livello corretto, rimettere il tappo dell’olio. Accendere il motore per dieci minuti e poi spegnerlo di nuovo controllando per una ultima volta il livello

Dopo aver pulito accuratamente tutto sarà fondamentale il corretto smaltimento dei rifiuti. Terminata questa ultimissima operazione l’automobile potrà continuare a fare il suo dovere senza alcun pit stop dal meccanico a causa dell’olio motore.

Una doverosa precisazione. La posizione del filtro dell’olio cambia in base al modello di auto e all’anno di produzione. Questo significa che può trovarsi davanti, dietro o ai lati del motore. I filtri sono in genere di forma cilindrica e possono essere di colore nero, blu o bianco. Hanno una lunghezza media di 10-15 cm e un diametro medio di 7-8 cm. Nei veicoli più recenti non è presente un vero e proprio filtro dell’olio, bensì una specie di cartuccia.

Quando effettuare il cambio

Tutta questa procedura implica una buona manutenzione dell’auto, che garantisce durevolezza e longevità al mezzo. In genere si consiglia di effettuare il cambio dell’olio del motore ogni 15.000-20.000 km oppure ogni due anni. Certo è che in base allo stile di guida, specialmente nel caso di guida veloce e sportiva, le condizioni e necessità possono variare e può rivelarsi necessario effettuare questa operazione anche ogni 10.000 km.

Come detto, non si tratta di un’operazione particolarmente difficile, e può tranquillamente essere svolta in autonomia ma è sempre bene, prima di procedere, specialmente se è la prima volta, munirsi di tutti gli strumenti necessari al cambio olio e seguire delle guide apposite per essere sicuri di non sbagliare.

Fonti di informazione:

https://www.auto-doc.it/olio-motore

https://www.shell.it/motorists/la-manutenzione-del-motore/l-importanza-dell-olio-motore/cambiare-l-olio.html