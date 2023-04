Qualità dei servizi pubblici, i risultati della rilevazione del Comune di Orvieto - Tuttoggi.info

I questionari

Complessivamente sono stati compilati 127 questionari: 15 per i Parcheggi coperti, 22 per i Servizi demografici, 27 per i Servizi Sociali, 12 per i Servizi Cimiteriali e 50 per gli Asili Nido. I questionari, redatti e pervenuti in forma anonima, contenevano domande sulla tempestività nell’erogazione del servizio, sulla completezza e sull’affidabilità del servizio, sulla disponibilità e sulla cortesia del personale, sull’adeguatezza degli impianti o degli ambienti, sulle informazioni riguardanti i costi da sostenere. A ciascuna delle domande si potevano attribuire valori da 1 a 5. Di seguito i risultati (valori medi).



Parcheggi coperti

Informazioni sui tempi di attesa per l’ottenimento dei posti auto 4,9

Completezza ed affidabilità del servizio 4,4

Disponibilità e cortesia del personale 4,9

Adeguatezza degli impianti 3,3

Informazioni sui costi da sostenere 4,6

Servizi demografici

Tempestività nell’erogazione del servizio 4,2

Completezza ed affidabilità del servizio 4,5

Disponibilità e cortesia del personale 4,5

Ambienti accoglienti e favorevoli 0,8

Assenza di barriere architettoniche 1,4

Servizi sociali- Ufficio di Cittadinanza

Tempestività nell’erogazione del servizio 4,5

Completezza ed affidabilità del servizio 4,7

Disponibilità e cortesia del personale 4,9

Ambienti accoglienti e favorevoli 4,1

Assenza di barriere architettoniche 4,8

Servizi cimiteriali