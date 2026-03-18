Qualità dei gas medicinali: responsabilità del farmacista ospedaliero e supporto di QualityGas - Tuttoggi.info

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Qualità dei gas medicinali: responsabilità del farmacista ospedaliero e supporto di QualityGas

Redazione

Qualità dei gas medicinali: responsabilità del farmacista ospedaliero e supporto di QualityGas

Mer, 18/03/2026 - 11:21

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Quando, all’interno di una struttura sanitaria, i gas medicinali vengono rimossi dalla confezione originale e successivamente immessi nell’impianto di distribuzione, è fondamentale soffermarsi con attenzione su un passaggio che diventa particolarmente delicato. Infatti, il momento in cui il gas entra nella rete interna segna un cambiamento rilevante nella gestione del farmaco: da quel punto in avanti, ciò che verrà somministrato al paziente rientra in un perimetro di controllo più stringente e ricade sotto la supervisione del farmacista ospedaliero, che ne presidia la corretta gestione in termini di sicurezza e conformità.

Il compito di questa figura è quello di garantire la qualità del farmaco erogato a ciascun paziente e assicurare la qualità del medicinale preparato all’interno della struttura in cui opera.

È proprio per trasformare questa responsabilità in un percorso pratico e verificabile che Air Liquide Healthcare ha messo a punto QualityGas. Il servizio, frutto di anni di esperienza dell’azienda, nasce per aiutare le strutture sanitarie a operare nel rispetto della Farmacopea europea, proteggendo il paziente e rendendo più semplice la gestione quotidiana. Il controllo viene svolto sia presso le unità terminali (letto del paziente) sia a valle delle centrali primarie, così da coprire i punti chiave del percorso di erogazione.

QualityGas è adatto ai gas medicinali per cui esiste una monografia in Farmacopea, cioè ossigeno medicinale, aria medicale prodotta tramite compressore, aria sintetica medicinale prodotta attraverso la miscelazione e azoto protossido medicinale. Le analisi vengono effettuate da Air Liquide Healthcare in un laboratorio certificato e accreditato Accredia, con verifiche su purezza, concentrazione e impurezze.

Al termine, viene consegnato un certificato con i risultati. Quando necessario, è previsto anche supporto e assistenza nella valutazione e nell’attuazione di azioni correttive, per mantenere sicurezza e conformità.

Per approfondire la Farmacopea e scoprire come funziona QualityGas, visita il sito web di Air Liquide Healthcare.

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