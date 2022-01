Quale sanità per il Trasimeno? I sindacati invitano all’assemblea pubblica

Giovedì 27 gennaio 2022, dalle ore 15.30, presso il palazzo comunale (sala del Teatro) il confronto organizzato da Cgil, Cisl e Uil

Quale sanità per il Trasimeno? Una domanda alla quale si cercherà di dare una risposta nell’assemblea pubblica organizzata da Cgil, Cisl e Uil per giovedì 27 gennaio.

I sindacati proseguono con il percorso di assemblee sul nuovo Piano sanitario regionale. Incontri aperti alla cittadinanza, alle associazioni del territorio e alle istituzioni locali, promossi da Cgil, Cisl e Uil regionali per discutere il nuovo assetto della sanità che la Regione si appresta a varare.

Dopo la prima tappa a Spoleto, sarà Castiglione del Lago ad ospitare il secondo incontro, in programma giovedì 27 gennaio 2022, dalle ore 15.30, presso il palazzo comunale (sala del Teatro).

Sono stati invitati a partecipare i sindaci del Trasimeno. Interverranno tra gli altri i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Umbriaripartedallavoro. Per accedere all’iniziativa in presenza sarà necessario esibire il green pass rinforzato.