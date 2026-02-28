 Qualche pioggia, ma continua il caldo: inverno finito in Italia - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Qualche pioggia, ma continua il caldo: inverno finito in Italia

tecnical

Qualche pioggia, ma continua il caldo: inverno finito in Italia

Sab, 28/02/2026 - 10:02

Condividi su:

(Adnkronos) –
Qualche pioggia a inizio settimana, ma è il caldo a dominare sull’Italia con l’arrivo della primavera. Febbraio va in archivio dopo essere stato segnato dall’anticiclone africano, che ha riportato caldo e temperature più miti sull’Italia, ma anche da piogge e umidità record, che non si vedevano da venticinque anni. 

Lorenzo Tedici, metereogologo responsabile media de iLMeteo.it, ricorda che con le “sette settimane torrenziali” che hanno caratterizzato l’inizio dell’anno, il mese di febbraio 2026 chiuderà al secondo posto tra i mesi di febbraio più piovosi del XXI secolo in Italia, subito dietro al record storico dell’inverno eccezionale 2013-2014.  

Le previsioni meteo della prossima settimana invece prevedono un lieve attacco sull’attuale scudo anticiclonico a inizio settimana, con l’arrivo di una perturbazione in arrivo sulle Alpi. Tra domani e lunedì infatti si avrà un leggero peggioramento delle condizioni meteo, con qualche pioggia sul versante nord-ovest, soprattutto in Valle d’Aosta, in Piemonte e in alcune zone di Liguria e Lombardia. 

Per il resto, il tempo resterà stabile sul resto del Paese, con temperature decisamente calde. In montagna (specie sugli Appennini) e al Sud i cieli saranno sereni e limpid, mentre sulle pianure del Nord e nelle valli centrali saranno ancora frequenti le nebbie e le nubi basse, persistenti spesso fino alla tarda mattinata. 

Già da martedì l’alta pressione tornerà dominatrice incontrastata su tutta l’Italia. Assisteremo quindi a un nuovo impulso primaverile che farà lievitare ulteriormente i termometri: registreremo nuovamente temperature sui 18°C al Nord e oltre i 21-22°C al Centro-Sud, valori che sono tipici del mese di aprile. 

Una proiezione a lunga scadenza indica temperature oltre la media del periodo almeno fino a metà marzo, con il freddo che non riguarderà quindi l’Italia ma sarà confinato all’estrema Europa dell’Est. Si può quindi affermare che l’Inverno, in Italia, è finito. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!