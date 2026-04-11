Quad finisce contro un albero, conducente con gamba fratturata soccorso da Nibbio - Tuttoggi.info

I Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia e del distaccamento Volontario di Castiglione del Lago, sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 10 aprile per il soccorso a un passeggero di un quad finito fuori strada contro un albero nella zona di Passignano.

Il recupero è stato effettuato tramite tecniche SAF (Soccorso Alpino Fluviale), in collaborazione con il SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria). Il ferito è stato trasportato con l’ausilio di una barella e affidato all’elicottero Nibbio per il trasporto in ospedale. Successivamente le squadre hanno provveduto al recupero del veicolo. Sul posto anche il 118, il ferito ha riportato probabilmente una frattura ad una gamba.