Qatar, allarme missili in tv durante... la Champions League - Tuttoggi.info

 Qatar, allarme missili in tv durante... la Champions League
Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League

Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League

Mer, 11/03/2026 - 02:02

(Adnkronos) –
Allarme missili in Qatar durante… la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l’allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. 

È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale.  

Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio. 

 

