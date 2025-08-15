 Putin, raffica di domande sull'Ucraina: le 'non risposte' - Tuttoggi.info
Putin, raffica di domande sull’Ucraina: le ‘non risposte’

tecnical

Sab, 16/08/2025 - 00:02

(Adnkronos) – Una smorfia, uno sguardo perplesso, nessuna risposta. Vladimir Putin reagisce così alla raffica di domande sulla guerra in Ucraina che i giornalisti americani gli rivolgono prima dell’incontro tra il presidente russo e Donald Trump. “Dirà sì al cessate il fuoco?”, “Si impegna a non uccidere più civili?”, “Perché il presidente Trump dovrebbe fidarsi di lei?”, chiedono i giornalisti. Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, Putin si limita ad alzare un sopracciglio, a distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Quando gli viene chiesto se si impegnerà a non uccidere più civili, il presidente Putin porta le mani alla bocca e risponde in russo: “Andiamo, andiamo”. Gli staff dei due presidenti chiudono la parentesi: “Grazie a tutti, grazie a tutti”. Sipario. 

