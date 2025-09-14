"Puoi colpirmi" e Tyson stende Mr. Beast, lo youtuber va ko - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Mike Tyson mette k.o. Mr Beast con un gancio sinistro. Lo youtuber più famoso del mondo con oltre 435 milioni di follower – il 27enne James Stephen Donaldson – è stato protagonista di un siparietto ‘potente e doloroso’ con l’ex pugile 59enne prima del match tra Canelo Alvarez e Terence Crawford all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Nello show che ha preceduto l’incontro, Mr Beast ha ‘sfidato’ Tyson ignorando le condizioni fisiche dell’ex pugile, ancora capace di piazzare colpi devastanti. “Mike Tyson sta per colpirmi… Quando vuoi”, ha detto lo youtuber. E Tyson ha voluto. L’ex re dei pesi massimi ovviamente non ha usato la reale massima potenza, ma il gancio sinistro all’addome ha piegato in due il ‘sacco’, che ha accusato il colpo – con una dose inevitabile di recitazione – cadendo a terra.

Tyson è tornato sotto i riflettori con il match-show perso ai punti contro lo youtuber Jake Paul, un evento che ha registrato ascolti record su Netflix rivelandosi però una totale delusione a livello pugilistico. Nel 2026, Tyson dovrebbe ripresentarsi sul ring per un’altra operazione essenzialmente commerciale: si profila un match contro l’ex pugile Floyd Mayweather.