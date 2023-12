Punto "maledetto" via Marinelli, ancora nessun intervento sull'asfalto "Previsto entro estate 2024" - Tuttoggi.info

Un anno fa era stata annunciata la posa di un asfalto che garantisse più aderenza nella curva dove in 5 anni sono stati registrati 13 incidenti, il dibattito in Consiglio

Ancora nessuna novità sul “punto maledetto” di via Marinelli, a Città di Castello, dove di fatto tutto è rimasto tale e quale nonostante i numerosi incidenti, ben 13 in 5 anni (l’ultimo risalente allo scorso novembre)

Proprio per questo Tommaso Campagni (Fi) ha riportato la questione al centro del Consiglio comunale, dove l’assessore Rodolfo Braccalenti, oltre un anno fa, aveva annunciato (senza seguito) il rifacimento della pavimentazione stradale (finanziata con un apposito mutuo) con un tipo di asfalto che avrebbe garantito più aderenza rispetto a quello attuale. Entro la primavera 2023…

Interrogato dal consigliere di opposizione, che aveva avanzato anche la proposta di installare uno spartitraffico – bocciata “per mancanza di spazio nella carreggiata già stretta” – l’assessore ha spiegato i motivi per i quali (in un anno) il nuovo asfalto non è stato posato: “La questione di via Marinelli è stata adeguatamente presa in considerazione dall’amministrazione, che aveva inserito la strada negli interventi di manutenzione previsti nel 2023. In fase di redazione del progetto, però, si è venuti a conoscenza di come la strada sarebbe stata interessati da interventi di sostituzione dei sottoservizi della rete idrica e di distribuzione dell’energia elettrica finanziati con fondi Pnrr. Di conseguenza, al fine di evitare un inutile spreco di denaro pubblico, si è deciso di rinviare l’intervento ed eseguirlo una volta ultimati tali lavori“.

Gli interventi di Enel e Umbra Acque

Al momento in via Marinelli sono in corso di realizzazione gli interventi da parte di Enel mentre quelli sulla rete idrica verranno a realizzati da parte di Umbra Acque nel periodo primavera-estate 2024 e prevedranno, oltre al corretto ripristino degli scavi, anche il rifacimento del manto bituminoso dell’intera corsia della strada, “con conseguente risparmio da parte del Comune che dovrà sostenere le spese di asfaltatura per la corsia rimanente“.

Gli incidente e le cause

Resta vivo il dibattito sul numero di incidenti e le cause che li provocano. Il comando di Polizia locale conferma infatti che, nel 2023, ne risulta segnalato solo uno mentre l’assessore ha ribadito che “i sinistri avvenuti, anche in passato, si sono verificati spesso per pneumatici usurati oltre il limite, per il mancato rispetto della segnaletica stradale e delle norme del codice della strada, in particolare sulla velocità, e dalla pioggia“. Campagni, dal canto suo, ha insistito nel dire che “comunque sia questi sinistri, con più o meno frequenza, e con condizioni metereologiche avverse e non, continuano a verificarsi e credo che sia interesse del Comune garantire e tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini. Non possiamo additare la colpa solo alla disciplina di guida dei conducenti”.

“Serve almeno l’asfalto drenante”

Il consigliere forzista è tornato dunque a sollecitare la soluzione dell’asfaltatura più drenante “che possa far rallentare i mezzi su quel tratto di strada. Che sia presente problemi strutturali è evidente, soprattutto perché c’è un dislivello che porta naturalmente le macchine che imboccano la via a fuoriuscire. Peraltro gli incidenti che sono stati rilevati ufficialmente non sono gli unici, perché magari ce ne sono stati tanti altri non registrati con l’intervento delle forze dell’ordine”.

Riservandosi anche ulteriori valutazioni sulla proposta dello spartitraffico Braccalenti ha infine concluso che “c’è la volontà dell’amministrazione comunale di provvedere non appena possibile al rifacimento dell’asfalto, anche con l’utilizzo di materiali e conglomerato bituminosi, tipo il basalto, che migliorano l’aderenza dei veicoli alla strada. Da parte nostra c’era la piena intenzione di eseguire il lavoro nel 2023, poi sono sopraggiunti gli interventi indicati da Enel e Umbra Acque, per cui abbiamo dovuto rimandare tutto quanto”. L’unica speranza che rimane, dunque, è che da qui alla primavera 2024 gli automobilisti facciano prudenza….