Pulsee Luce e Gas raddoppia i clienti e prevede un +65% entro il 2027 - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Pulsee Luce e Gas, operatore nazionale per l’energia green domestica, chiude il 2024 raddoppiando i clienti digital in poco più di un anno e punta a un ulteriore aumento del 65% entro il 2027. Alta stima di crescita, più del 50%, anche per il fatturato, che oggi vale oltre 150 milioni di euro. Parte del gruppo Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas può beneficiare dell’expertise e della solidità di questo legame senza perdere la propria autonomia e la capacità di offrire soluzioni locali e customer-centric.

xh7/fsc/gsl