Pulsar Telos Xl: il termico che si aggiorna - Tuttoggi.info

Telos, prodotto dalla lituana Pulsar, rappresenta il nuovo concetto di monoculare termico, che offre la possibilità di aggiornamenti tecnici, addirittura anche per l’hardware: è possibile, per esempio, aggiungere il telemetro laser (Lrf) ai modelli che ne sono privi, sostituire il sensore o la lente obiettivo. Praticamente si tratta di un dispositivo molto versatile che, essendo aggiornabile in ogni sua componente e prestazione, dura una vita! Sono già disponibili le versioni Xp50, Xg50 e Xq35 con e senza telemetro laser, con caratteristiche “di partenza” differenti.

La versione Xl50, top di gamma, disponibile da pochi giorni in Italia grazie all’importatore Adinolfi, ha un sensore Lynred uncooled prodotto in Europa da 1024×768 @12 µm, la lente obiettivo di 50 mm, lo zoom a 8 ingrandimenti digitale (2,5-20x), campo visivo di 24,6×18,5 metri alla distanza di 100 metri e una sensibilità termica <40 millikelvin. Lo scafo è in polimero rinforzato con copertura in gomma antiscivolo, memoria di 64 Gb, raggio d’individuazione 2.300 metri, impermeabilità Ipx7, durata batterie 7 ore.

Pulsar Telos Xl50 adotta la tecnologia avanzata di ingrandimento delle immagini sviluppata internamente da Pulsar, detta Pulsar Image Boost. Ergonomico e ambidestro, si caratterizza per la disposizione verticale simmetrica dei pulsanti di controllo e delle ghiere zoom e messa a fuoco. Controlli personalizzabili e interfaccia utente attraverso la app Stream Vision 2. Una scelta di 8 tavolozze di colori. La nuovissima batteria agli ioni di litio LPS 7i a sostituzione rapida non richiede caricatori speciali e supporta il tipo di ricarica wireless. Custodia elegante, facile da usare e comoda, con agganci Molle.

Info: info@adinolfi.com, www.adinolfi.com.

