Pulizia e manutenzione fossi, canali e solchi per lo scolo delle acque | Comune Marsciano avvisa i soggetti privati

Con l’arrivo della stagione autunnale e il probabile intensificarsi delle precipitazioni meteoriche, il Comune di Marsciano invita i proprietari di terreni e frontisti di strade a mettere in atto tutti gli interventi di manutenzione necessari, di loro competenza, per garantire la pulizia e la corretta conduzione di fossi, canali e solchi di scolo all’interno dei campi e lungo le strade.

Si tratta di attività che i cittadini interessati sono obbligati a svolgere sulla base di specifiche norme del Codice della Strada (articoli 32 e 33) e del regolamento di polizia locale del Comune di Marsciano (articoli 45 e 46 – regolamento consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio19_regolamenti_0_3337.html).

Tali norme prevedono, in particolare, che per quanto riguarda i fossi e le forme di scolo lungo le strade di qualsiasi ordine, i proprietari frontisti e gli utilizzatori dei terreni sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di carattere tecnico e di pulizia idonee ad impedire il deflusso delle acque sulla sede stradale o nelle sue fasce di pertinenza.

Per quanto riguarda poi la coltivazione dei fondi, è obbligatorio realizzare dei solchi per la conduzione delle acque superficiali in modo da evitare, anche in questo caso, il loro riversamento sul piano stradale.

Mantenere in buono stato i fossi e le forme di scolo laterali alle strade e garantire una corretta conduzione delle acque superficiali all’interno dei fondi è necessario per evitare, in caso di piogge abbondanti, che l’acqua dei campi tracimi sulla sede stradale e causi allagamenti e accumulo di detriti, con evidente compromissione della sicurezza di veicoli e pedoni.

Tutte le Forze dell’ordine sono deputate a controllare il rispetto di tali norme. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti obbligati, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa, è prevista anche la possibilità di esecuzione d’ufficio degli interventi, con successivo addebito delle spese.

