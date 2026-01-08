 Pulisic segna il pari, arbitro annulla per tocco di mano: polemiche in Milan-Genoa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Pulisic segna il pari, arbitro annulla per tocco di mano: polemiche in Milan-Genoa

tecnical

Pulisic segna il pari, arbitro annulla per tocco di mano: polemiche in Milan-Genoa

Gio, 08/01/2026 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Polemiche in Milan-Genoa. Ennesimo caso arbitrale di questo campionato nel posticipo della 19esima giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, con un gol annullato a Christian Pulisic per tocco di mano. Succede tutto al 58′, con il risultato di 0-1 in favore del Grifone: su calcio d’angolo Gabbia spizza sul primo palo e prolunga il pallone sul secondo, servendo così un assist per Pulisic, che da pochi passi mette in rete. L’attaccante statunitense esulta, i giocatori del Genoa corrono a protestare dall’arbitro Mariani. 

Dopo aver convalidato inizialmente la rete, il direttore di gara viene richiamato dal Var per possibile tocco di mano di Pulisic al momento dell’impatto con il pallone. Diversi replay infatti mostrano l’americano avvicinarsi con la testa per colpire la sfera, ma impattare la stessa con il braccio, che è attaccato al corpo ma nell’immediatezza del gol. 

La regola infatti spiega che qualunque tocco di mano o braccio, anche involontario o attaccato al corpo, nell’immediatezza di una rete, concetto su cui si è discusso molto nelle scorse settimane, rende invalida la stessa. Dopo revisione quindi Mariani, constatato il tocco irregolare di Pulisic, decide di annullare il gol. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!