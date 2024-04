Puletti all'anniversario della Misericordia: “Il fondamentale lavoro dei volontari va riconosciuto e valorizzato, onorata di aver partecipato" - Tuttoggi.info

“Una giornata in cui hanno trionfato i valori importanti della vita e della dedizione agli altri, il giusto riconoscimento per l’impegno di centinaia e centinaia di volontari, quella in cui è stato celebrato a Villastrada, nel comune di Castiglione del Lago, il 32esimo anniversario della Misericordia”. Così il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti, presente all’appuntamento annuale della Confraternita di Misericordia.

“Ringrazio di cuore tutti i volontari – le parole del consigliere Puletti – il presidente Ivo Massinelli e il coordinatore regionale di Anpas dott. Marco Prestipino presente al momento conviviale, per il lavoro svolto su tutto il territorio regionale con le associazioni che rappresentano e soprattutto per l’occasione di confronto su temi fondamentali, quali quelli del volontariato e dei servizi alla popolazione. Sempre e non soltanto in queste occasioni – ricorda Puletti – dobbiamo essere grati ai volontari per quanto fanno ogni giorno, con una dedizione e una professionalità che non sono mai scontate. Sono loro il cuore pulsante, concreto e solidale di questa regione. Ci hanno accompagnato, senza mai lasciarci soli, nel periodo particolare e difficile della quotidianità della pandemia, ma anche durante eventi calamitosi, come le recenti alluvioni o il terremoto, senza mai chiedere, ma dando e basta, con umiltà e spirito di sacrificio da cui tutti noi dovremmo solo imparare. Aver partecipato a questo evento per me è stato un onore e un modo per dire ad ognuno di loro ‘grazie’. Da consigliere regionale continuerò a lavorare affinché il fondamentale servizio assicurato dalle Misericordie e dalle altre associazioni di volontariato, nel trasporto sanitario e nei servizi sociali, venga sempre più riconosciuto, valorizzato e messo nelle condizioni di poter essere svolto in sicurezza e al meglio, nell’interesse della popolazione umbra e degli stessi volontari. Il mio auspicio – conclude il consigliere Manuela Puletti – è che manifestazioni come quella di Castiglione del Lago, contribuendo ancora di più a far conoscere l’attività delle Misericordie, avvicinino altre persone al mondo meraviglioso del volontariato”.