Pugliapromozione al New York Times per far sposare l'America - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, nel Palazzo del New York Times disegnato da Renzo Piano, la Regione Puglia ha portato a New York la sua strategia per un turismo sempre più mirato e di qualità, puntando su un settore in forte crescita: i “wedding travel”, cioè i viaggi organizzati per sposarsi in Italia trasformando le nozze in un’esperienza completa. Con la collaborazione di ENIT e New York Times, Pugliapromozione ha organizzato un workshop che ha riunito operatori e agenzie turistiche americane interessati a costruire pacchetti su misura, dai luoghi iconici ai servizi locali, fino alla logistica per gli ospiti. Ne hanno parlato Francesco Muciaccia e Ottavia Grassi di Pugliapromozione.

(video di Stefano Vaccara)

