Puglia, rinnovato protocollo d'intesa per prevenzione reati ambientali - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – È stato sottoscritto questa mattina in Regione Puglia il nuovo protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei reati ambientali. Regione Puglia, Prefetto di Bari, Forze dell’Ordine, Arpa Puglia e CNR-IRSA hanno così rinnovato l’accordo di collaborazione finalizzato alla prevenzione, al controllo sul territorio e al contrasto degli illeciti ambientali, in materia di depositi incontrollati di rifiuti, ovvero di discariche abusive, nonché il traffico illecito di rifiuti provenienti anche da altre regioni.(ITALPRESS)

