 Puglia, Paolicelli "Quella del veterinario è una figura importantissima" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Puglia, Paolicelli “Quella del veterinario è una figura importantissima”

ItalPress

Puglia, Paolicelli “Quella del veterinario è una figura importantissima”

Dom, 25/01/2026 - 15:03

Condividi su:


VALENZANO (BARI) (ITALPRESS) – È stato “La forza della diversità per una salute unica” il claim che ha caratterizzato la celebrazione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria nel Campus di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Bari a Valenzano. “Il veterinario – ha affermato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli – è una figura importantissima soprattutto per la nostra alimentazione. Di solito viene associato soltanto alla cura degli animali domestici, ma è una figura che aiuta nei nostri allevamenti e nei nostri centri produttivi a far sì che il cibo arrivi in maniera controllata e questo non può che far bene a tutto il ciclo alimentare, soprattutto alle nostre tavole e ai nostri produttori. Mi sento di ringraziare tutti i veterinari e le veterinarie, tutto il personale che ogni giorno è presente sull’intero territorio pugliese”.

xa2/trl/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!