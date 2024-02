MILANO (ITALPRESS) – “Per una serie di ragioni il turismo in Puglia non è solo un obiettivo ma è anche uno strumento per comunicare tutto il resto. Siamo progettando la Puglia del futuro, soprattutto cercando di costruire quelle relazioni internazionali che il turismo contribuisce a creare”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento video con la conferenza stampa delle istituzioni pugliesi alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

sat/gtr