“La Puglia, a differenza di altre regioni italiane, riceve dal Fondo Sanitario Nazionale circa 800 milioni in meno di quelli che riceve, per esempio, l’Emilia Romagna, a parità di abitanti. È un problema di spesa storica, è stato sempre così. l’aumento del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale non copre neanche l’inflazione”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

