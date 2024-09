Puglia, Emiliano "Con Arpal reclutiamo personale qualificato" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “Arpal scende in campo per sostenere e strutturare la strategia #mareAsinistra. In particolare, sta formando la banca dati di tutti i luoghi che sono in via di spopolamento e hanno quindi una maggiore capacità di accoglienza di nuove famiglie, professionisti e lavoratori. Soprattutto, sta cercando di profilare tutte le necessità occupazionali della Regione. Il mio sogno è ovviamente quello che Arpal prenda al più presto contatto con tutte le ambasciate italiane nel mondo, in particolare in quei luoghi in cui riteniamo di poter reclutare personale qualificato che serva soprattutto all’attività turistica, ma non solo: anche allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, all’informatica. In generale, quelle figure che sono necessarie e oggi purtroppo non riusciamo a trovare. È un assurdo: c’è un livello di disoccupazione ancora elevato in Italia, ma non abbiamo sufficiente personale per alimentare la domanda di lavoro da parte delle aziende. Arpal nasce con questa finalità ed è diventata uno strumento di sintesi tra le politiche attive del Lavoro e quelle dello Sviluppo economico”. Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla prseentazione delle iniziative e i progetti di Arpal Puglia in attuazione della strategia #mareAsinistra.

