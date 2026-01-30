 Puglia, Decaro "Con Cantieri antimafia sociale 2.0 sostituiamo armi con arte" - Tuttoggi.info
Puglia, Decaro “Con Cantieri antimafia sociale 2.0 sostituiamo armi con arte”

ItalPress

Ven, 30/01/2026 - 15:03

BARI (ITALPRESS) – “L’esperienza da sindaco mi ha insegnato che nel contrasto alla criminalità organizzata è fondamentale la costruzione di una comunità consapevole che non gira la testa dall’altra parte e non abbassa la testa davanti alla criminalità. Abbiamo voluto già da anni il nome ‘Cantieri dell’antimafia sociale’ proprio perché credo che la costruzione della comunità sia l’opera pubblica più importante per una regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, presentando l’Avviso pubblico Cantieri innovativi dell’antimafia sociale 2.0. “È un lavoro importante che è stato fatto negli anni dal mio predecessore su un tema importantissimo per la Regione Puglia, perché il contrasto alla criminalità organizzata serve anche a far crescere non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico, la nostra terra e la nostra comunità. Continueremo sul percorso già avviato diversi anni fa. Al rumore delle armi che usa la criminalità organizzata vogliamo sostituire, con questo progetto, il suono della musica, i colori dell’arte e anche la dignità del lavoro di tante persone”.

xa2/pc/mca1

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

