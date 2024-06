Spoleto, pubblicate le graduatorie dei nidi comunali: rimangono fuori in 82 - Tuttoggi.info

Le nuove domande arrivate sono 129, 10 in più rispetto allo scorso anno, di cui 50 per bambini piccoli e 79 per bambini medi-grandi. Rimangono fuori in 82

Sono online – CLICCA QUI – le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali di Spoleto per l’anno educativo 2024-2025. Con un record di infanti, ben 82, che non potranno usufruire del servizio pubblico, rimanendo in lista d’attesa.

Complessivamente le nuove domande arrivate sono 129, dieci in più rispetto allo scorso anno, di cui 50 per bambini piccoli (fino a 12 mesi di età al 31 agosto) e 79 per bambini medi-grandi (da 12 a 36 mesi di età).

Dei 90 posti di ricettività totale prevista negli asili nido Il Girotondo (52), Il Carillon (16) e Il Bruco (22), 48 sono quelli mantenuti per i bambini già iscritti negli anni precedenti. Attualmente quindi la disponibilità effettiva è di 42 posti, 18 per i Piccoli e 24 per i medi-grandi.

Nello specifico al nido Il Girotondo i posti disponibili sono 20 (12 piccoli e 8 medi-grandi), al Carillon 13 per i Medio-Grandi, mentre al nido Il Bruco i posti in totale sono 9 (6 piccoli e 3 medi-grandi). A questi si aggiungono i 5 per i medi-grandi presenti negli asili nido privati convenzionati: 2 a Città Domani e al Nido delle Piccole Api, uno a Favolandia. Questi ultimi bambini sostanzialmente potranno usufruire dei nidi privati pagando la quota prevista per quelli comunali.

Le graduatorie provvisorie sono distinte in “graduatoria piccoli” e “graduatoria medi/grandi, con la prima composta di bambini e bambine che alla data del 31 agosto 2024 non avranno compiuto un anno e la seconda di bambini e bambine che alla data del 31 agosto 2024 avranno compiuto 12 mesi di età.

Per quanto riguarda i bambini non residenti, compresi comunque nel conteggio delle 129 domande, è prevista una graduatoria separata composta da 2 bambini per i Piccoli e 7 per i Medio-grandi.