Psoriasi, Bongiorno "Colpito il 3% della popolazione mondiale" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La psoriasi può manifestarsi in tanti modi a seconda delle latitudini: in realtà la popolazione mondiale che ne viene colpita è il 3%. Ci sono dei farmaci che consentono al paziente di vivere libero dalla malattia per lunghi periodi: basta curarsi in maniera adeguata”. A dirlo Maria Rita Bongiorno, direttore della Clinica dermatologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo, in occasione dell’arrivo nel capoluogo siciliano della campagna di sensibilizzazione sulla psoriasi dal titolo “l’Esperienza al Centro”, promossa da Novartis.

