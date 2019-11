Psicologi dell’Umbria, Lazzari confermato presidente

Tornata elettorale per i mille e cento Psicologi umbri che ha visto una significativa partecipazione al voto (circa il 40% degli iscritti) e un forte successo della lista capeggiata dal presidente uscente David Lazzari, con la elezione di tutti ed 11 i candidati.

Il nuovo Consiglio dell’Ordine si è riunito sabato è ha eletto all’unanimità presidente David Lazzari, vice presidente Antonella Micheletti, Tesoriere Paola Angelucci e Segretario Laura Berretta.

David Lazzari ricopre anche importanti incarichi a livello nazionale come membro dell’Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine e coordinatore della Consulta nazionale delle Società scientifiche di area psicologica, è membro della Cabina di regia del Piano nazionale Cronicità e di numerosi tavoli istituzionali come quello Cnop-Regioni.

Il Consiglio nella sua seduta di insediamento ha ricordato la Giornata mondiale dei Diritti dei bambini e la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cadono in questi giorni, decidendo l’adesione degli Psicologi alle iniziative promosse.

“Ringrazio i Colleghi per la più alta partecipazione al voto registrata e per la fiducia che ci hanno accordato – ha detto il presidente Lazzari -. In questi anni l’Ordine e la Comunità professionale hanno fatto molto ma tanto resta ancora da fare, per riconoscere e tutelare i bisogni psicologici dei cittadini umbri e la dignità della professione psicologica. I primati negativi dell’Umbria in tema di salute psicologica parlano da soli. Chiederemo al nuovo governo regionale e alle Istituzioni umbre di essere ascoltati e coinvolti nelle tematiche che ci riguardano”.

